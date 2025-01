L’OM communique sur les banderoles niçoises

Nice-OM, le communico.

Sans surprise, l’Olympique de Marseille a officiellement condamné les banderoles déployées par les supporters niçois lors du choc de la 19e journée entre les Aiglons et les Phocéens (2-0). Benoît Payan, maire de Marseille, avait appelé sur son compte X la Ligue professionnelle de football à réagir à la suite des propos véhiculés sur les banderoles. Cette dernière a annoncé que ces débordements seront examinés le 29 janvier par la commission de discipline.

Via un communiqué officiel publié sur son site internet, l’OM a exprimé sa « plus vive indignation ». Ces messages auraient été accompagnés de chants homophobes. « Le caractère raciste et injurieux de ces banderoles vis-à-vis de Marseille, de l’OM, de ses joueurs, notamment de Neal Maupay, auquel le club apporte tout son soutien, est inacceptable », a commenté le club.

On espère qu’à ces paroles se joindront les actes.

La LFP dénonce des « banderoles racistes et sexistes » à Nice