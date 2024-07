Tanguy Ndombele signe à Nice

Le mercato estival est enfin lancé en Ligue 1 !

Après les officialisations de Moussa Niakhaté à Lyon et d’Ethan Mbappé à Lille, c’est au tour de Tanguy Ndombele d’annoncer son futur club. L’ancien joueur de l’Olympique lyonnais a signé ce jeudi soir à Nice. Après une saison en prêt à Galatasaray, le milieu de 27 ans a été libéré de son contrat par Tottenham. Première recrue estivale du Gym, l’international français a paraphé un contrat jusqu’en 2026 selon le communiqué du club.

✍️ « À nous d’écrire la suite » ensemble, que rien ne puisse nous arrêter. 🤝 Bienvenue chez nous et bienvenue chez toi Tanguy #Ndombele 💫 pic.twitter.com/adqMedKKg7 — OGC Nice (@ogcnice) July 4, 2024

« Je suis très heureux que tout ait été rapidement bouclé, car c’est important de commencer l’avant-saison avec le groupe. Dès qu’on m’a présenté le projet niçois, je n’ai pas hésité, a assuré Ndombele. Je suis heureux et fier de m’engager au Gym. Il y a des grandes ambitions collectives, et j’ai mes propres défis à relever. L’équipe a terminé 5e et disputera la Ligue Europa. J’ai hâte de me mettre au travail pour qu’on construise quelque chose de beau tous ensemble. »

Le retour en Ligue 1, deux ans après.

