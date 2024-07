Moussa Niakhaté a signé à Lyon

Here we go !

Comme attendu, Moussa Niakhaté s’est officiellement engagé avec l’Olympique lyonnais ce jeudi. Le défenseur international sénégalais a paraphé un contrat jusqu’en juin 2028 avec le club rhodanien. Le montant du transfert s’élève à 31,9 millions d’euros, faisant de lui la recrue le plus chère de l’histoire de l’OL, devant Orel Mangala, qui va définitivement signer dans la capitale des Gaules cet été (11,7 millions de prêt payant et 17,5 millions d’option d’achat et d’éventuels bonus) et Jeff Reine-Adélaïde, qui était arrivé d’Angers pour 25 millions d’euros.

Si sa saison à Nottingham Forest n’a pas été un franc succès (24 matchs, 18 titularisations), le futur numéro 19 de Lyon, formé à Lille, a surtout été recruté pour son profil : grand (1,90 m), puissant, mais surtout gaucher. Autre point positif, le natif de Roubaix a évolué à 24 reprises avec Orel Mangala sous le maillot des Reds.

Craquage total ou bonne pioche ?

Pierre Sage prolonge sur le banc de l’OL