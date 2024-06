Moussa Niakhaté, recrue la plus chère de l’histoire de l’OL ?

Vous ne rêvez pas.

Lisandro López, Yoann Gourcuff, Lucas Paquetá… écartez-vous, Moussa Niakhaté arrive. Hors de danger après sa réunion face à la DNCG ce jeudi, l’Olympique lyonnais a reçu le feu vert pour mener à bien son mercato, et ça commence fort. Selon les informations de L’Équipe, le septuple champion de France s’apprête à débourser 31 millions d’euros pour s’attacher les services du défenseur central de Nottingham Forest.

Un montant assez élevé pour le joueur de 28 ans, assez peu aligné la saison dernière en Premier League (15 titularisations, 21 matchs joués). Son profil était néanmoins demandé par Pierre Sage : grand (1,90 m), puissant, mais surtout gaucher, il était l’alternative à Nayef Aguerd, jugé trop cher (West Ham en demandait 45 millions). L’international sénégalais devrait arriver dans la capitale des Gaules ce jeudi soir pour signer pour quatre ans. L’ancien joueur de Metz, Valenciennes et Mayence deviendrait potentiellement la recrue la plus chère de l’histoire de l’OL, en concurrence avec Orel Mangala, qui va définitivement signer à Lyon cet été pour, lui aussi, un très beau chèque (11,7 millions de prêt payant et 17,5 millions d’option d’achat, plus d’éventuels bonus ?).

À Lyon, le temps est à l’opulence.

