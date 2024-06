L'improbable début de saison de West Ham en Premier League

Avoir un tiers des clubs d’un même championnat dans une même ville a quelques avantages.

Le calendrier de la saison 2024-25 de Premier League a été dévoilé ce mardi. Si la première journée de championnat réserve déjà un alléchant Chelsea-Manchester City, une curiosité a aussi pu être observée concernant le programme des matchs de West Ham pour les premiers mois de compétition. Durant leurs neuf premières rencontres, entre le 17 août et le 26 octobre, les Hammers ne devront en effet pas quitter une seule fois leur ville de Londres.

L’équipe, qui sera entraînée par Julen Lopetegui, alternera en effet entre les matchs à domicile au stade olympique de Londres et les déplacements chez ses voisins de Crystal Palace, Fulham, Brentford et Tottenham. Il faudra ainsi attendre le 2 novembre et un déplacement à Nottingham Forest pour voir le club quitter la capitale britannique.

There’s no place like home 🏡 West Ham will not leave London in the Premier League until November ⚒️ pic.twitter.com/J7tD94YMZU — Football on TNT Sports (@footballontnt) June 18, 2024

Ils pourront donc économiser sur les frais d’essence avant le mercato hivernal.

