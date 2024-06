Le calendrier de Premier League dévoilé, avec un gros choc en ouverture

Que le spectacle (re)commence.

Dans un peu plus de deux mois, les équipes de Premier League seront de nouveau sur le pont. Manchester City enlèvera-t-il un cinquième titre de suite ? Arsenal pourra-t-il stopper l’hégémonie ? Quid de l’après-Klopp à Liverpool ? Beaucoup de questions se posent pour ce nouveau thriller en 38 épisodes.

Ce mardi, le calendrier de la saison 2024-2025 de PL a été dévoilé, et c’est Manchester United, vainqueur de la dernière FA Cup, qui ouvrira le bal en accueillant Fulham le 16 août. Le premier match de l’ère Arne Slot à Liverpool sera un déplacement à Ipswich, de retour dans l’élite après 22 ans d’absence, tandis que le premier gros choc de la saison aura lieu à Londres, où Chelsea accueillera le champion Manchester City. Ce match marque aussi le début de l’aventure chez les Blues d’Enzo Maresca, arrivé de Leicester cet été et ancien adjoint de… Pep Guardiola. Dans les autres rencontres notables, Arsenal accueillera Wolverhampton, et Aston Villa se déplacera à West Ham.

🚨 Announce 2024/25 Premier League fixtures 🚨 pic.twitter.com/g7PU3duDV6 — Premier League (@premierleague) June 18, 2024

Sortez les pop-corns.

