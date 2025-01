Pep Guardiola dégoûté de voir partir Kyle Walker

Pep fait de plus en plus de peine.

Apparu touché après la défaite de Manchester City au Parc des Princes mercredi soir, Pep Guardiola n’avait pas vraiment retrouvé le moral au moment de s’adresser à la presse anglaise, ce vendredi à la veille de défier Chelsea. En cause, le départ de Kyle Walker, qui a décidé de quitter le navire pour un prêt à l’AC Milan après sept saisons dans le nord de l’Angleterre. « Kyle Walker a décidé de partir… Le défenseur le plus dur, le plus rapide et le plus fort que nous avions a décidé de quitter le club, s’est lamenté celui qui était allé le chercher à Tottenham à l’été 2017. C’était un homme important. Je lui ai dit personnellement, devant le groupe, que nous lui souhaitons le meilleur, pour lui et sa famille. » Pendant ce temps, le Catalan va devoir s’atteler à reconstruire une défense en très grande difficulté depuis de trop longues semaines pour espérer ne pas voir la saison tourner définitivement au cauchemar.

