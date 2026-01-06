S’abonner au mag
Un blessé de plus en défense à Manchester City

Un blessé de plus en défense à Manchester City

Les Cityzens n’ont pas seulement perdu deux points face à Chelsea.

Ce mardi, Pep Guardiola a annoncé que le défenseur central Rúben Dias serait indisponible pendant six semaines en raison d’une blessure aux ischio-jambiers. Le Portugais s’est blessé dimanche dernier lors du match nul (1-1) contre Chelsea.

Une défense décimée à Manchester City

Guardiola doit ainsi composer avec une nouvelle absence en défense centrale. Dès lundi, le club avait en effet communiqué sur la grave blessure de Joško Gvardiol, victime d’une fracture du tibia.

Ces deux coups durs sont d’autant plus préjudiciables que le retour de John Stones n’est toujours pas à l’ordre du jour. « Il essaie beaucoup et fait tout ce qu’il peut, mais il n’est pas apte », a tranché le coach espagnol en conférence de presse avant le match contre Brighton.

