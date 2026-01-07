S’abonner au mag
Pep Guardiola fait un choix fort avant City-Brighton

Pep Guardiola fait un choix fort avant City-Brighton

Avec un tel effectif, il faut bien laisser la place à tout le monde…

Et pour preuve, Rayan Cherki ne commencera pas la rencontre qui oppose ce mercredi soir Manchester City à Brighton, pour le compte de la 19e journée de championnat. Une sanction de Pep Guardiola après une performance moyenne dimanche dernier lors du nul contre Chelsea ? Une façon de lui montrer qu’il lui reste encore beaucoup de chemin avant d’être considéré comme un titulaire indiscutable ?

Si ce choix fort va certainement faire parler, le plus probable est que celui-ci permette surtout à l’ancien Lyonnais de souffler un peu après un gros enchaînement de matchs lors de son premier Boxing Day (cinq rencontres débutées en tant que titulaire entre le 20 décembre dernier et le dernier match face aux Blues le 4 janvier). Ce mercredi, Cherki est remplacé au poste pour poste par Bernardo Silva, qui prend sa place sur l’aile droite des Skyblues. 

Un peu de repos pour l’esthète.

Un blessé de plus en défense à Manchester City

