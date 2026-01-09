Mbappé et Zidane sous le même maillot ?

Si un Zidane peut en cacher un autre, il en va de même chez les Mbappé. Alors qu’Ethan totalise 12 apparitions (pour 3 buts et une passe décisive en Ligue 1) sous le maillot du LOSC cette saison selon Transfermarkt, Le Parisien rapporte que la fédération algérienne aurait relancé le frère cadet du Kyks pour le voir évoluer avec les Fennecs. Les parents de sa mère Fayza Lamari étant algériens, Ethan Mbappé a la possibilité de porter le maillot des Verts. Selon ObservAlgérie, la FAF et le milieu défensif avaient déjà entamé des discussions en novembre. Voilà qui fait parler pendant que le plus connu de la fratrie assiste aux victoire de son pote marocain Achraf Hakimi.

De son côté, le cadet ne cache pas son soutien à l’Algérie pendant cette CAN, Le Parisien soulignant également la proximité du joueur avec ses coéquipiers algériens du LOSC Nabil Bentaleb et Aïssa Mandi. Une vidéo postée sur les réseaux sociaux par le club nordiste montre aussi le plus jeune des Mbappé évoquer ses origines algériennes avec fierté avant le choc Algérie-RDC (1-0 ap).

🎙️ Ethan Mbappe pour Algérie - Congo : « Origines Algériennes, 2-0 🇩🇿 » [ @losclive ] pic.twitter.com/waRfR2n3AP — JDZ Football (@JDZFootball) January 6, 2026

Pour un flirt avec Zidane lors de la Coupe du monde ?

Dans l’optique du recrutement de jeunes talents binationaux avant que la France ne s’en empare, la fédération algérienne a déjà convaincu Luca Zidane, fils de Zizou, de rejoindre les Fennecs. Une opportunité qui pourrait plaire au Dogue, qui n’a jamais été sélectionné dans les catégories de jeunes de l’équipe de France malgré des convocations en U16 et en U19.

Toujours selon Le Parisien, il espèrerait toutefois pouvoir porter le maillot bleu aux côtés de Kylian, capitaine de l’équipe de France. Slon Fennec Football, c’est après la CAN que des échanges plus concrets pourraient se tenir, passant notamment par la mère du joueur qui est connue pour la gestion des carrières de ses fils.

Sa première sélection nationale ? Comme dirait Kylian : « Il ne va pas la chercher. » C’est elle qui vient à lui.