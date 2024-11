Aïssa Mandi marque l’histoire de l’Algérie

Champagne !

A 33 ans, dix ans après ses débuts sous le maillot des Fennecs, Aïssa Mandi est entré dans l’histoire de son pays dimanche, lors de la victoire des siens face au Libéria (5-1), dans le stade flambant neuf Hocine-Aït-Ahmed de Tizi Ouzou. Le défenseur lillois est en effet devenu le recordman du nombre de sélections avec l’Algérie, avec 103 capes au compteur, dépassant ainsi le meilleur buteur de l’histoire des Fennecs : Islam Slimani (102 sélections).

💬 Aïssa Mandi sur ses 103 sélections : « C'est pas fini insh'Allah. » (@elheddaf1) pic.twitter.com/7c1cAgyFnd — Actu DZ ☪︎ (@ActuDZ_) November 17, 2024

Un record que le natif de Châlons-en-Champagne, formé au Stade de Reims, a fêté avec un but, qui plus est, en égalisant pour les siens. « Une grande fierté et un honneur d’être l’Algérien avec le plus de sélections. Croyez en vous, rien n’est impossible », a réagi l’ancien défenseur du Betis sur son compte instagram, lui qui était l’un des tauliers de l’épopée victorieuse à la CAN 2019, mais aussi du Mondial 2014, quand l’Algérie avait fait vaciller les futurs champions du monde allemands en huitième de finale.

Ce qui donne envie de prendre des nouvelles de Raïs M’Bolhi, toujours sans club.

