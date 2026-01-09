Vers une première apparition d'Endrick avec l'OL ?

Contrairement à Pep Genesio, lui n’a pas chopé la crève du mois de janvier. Dans une conférence de presse diffusée ce vendredi sur la chaîne Youtube de l’OL, Paulo Fonseca s’est exprimé face aux journalistes avant d’affronter le LOSC. Envahi de questions sur sa nouvelle recrue Endrick, le coach des Gones a choisi d’être honnêtement flou : « Il est prêt. Je ne sais pas s’il va jouer. Je m’attends à ce qu’il joue. Mais je ne sais pas s’il va commencer ».

Le Portugais enchaîne en précisant que sa nouvelle recrue est « bien physiquement » même si l’attaquant prêté par le Real Madrid ne disputera sans doute pas 90 minutes. Comme on pouvait s’y attendre, Fonseca est resté flou quant au temps de jeu du Brésilien. Embêtant pour se faire un pactole en misant ce week-end sur le premier but d’Endrick sous la tunique lyonnaise.

🗨 « Je ne sais pas si @Endrick va commencer ou non, mais il devrait jouer. » 🎙 Avant d'affronter le LOSC, notre coach Paulo Fonseca se projette sur ce match durant lequel notre attaquant brésilien pourrait disputer ses premières minutes avec l'OL 🔴🔵#LOSCOL pic.twitter.com/cql7LvdgCK — Olympique Lyonnais (@OL) January 9, 2026

Plusieurs cordes à son arc

Un homme (presque) à tout faire. Ce bon vieux Paulo affirme qu’Endrick a la capacité de jouer en tant qu’attaquant, faux-neuf, joueur de duels, mais pas en tant que joueur de surface. Attention, même si ce n’est pas le fort d’Endrick, l’ancien entraîneur du LOSC a déjà pu observer à l’entraînement « quelque chose qui dit qu’il a de bons comportements dans la surface aussi ». Alors si le gamin sait se comporter… Nous voilà rassurés.

Après ça, il ne restera que 24 matchs à lui faire jouer…