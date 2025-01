La Lazio, Manchester United et Francfort font le plein

Rome a décidément des bonnes fondations.

La Lazio n’a pas eu besoin de plus de 35 minutes pour conforter sa place de leader en s’imposant 3-1 contre la Real Sociedad. Les Italiens ont rapidement trouvé la faille par Gila et ont ensuite déroulé grâce au carton rouge obtenu par Munoz à la demi-heure de jeu : le capitaine Zaccagni puis Castellanos ont alourdi le score en deux minutes. En fin de match, ils ont concédé un but de Barrene, sans conséquence pour leur qualification dans le top 8. Manchester United s’est lui difficilement imposé contre Glasgow Rangers (2-1). Après un but de Matthijs de Ligt, annulé pour une faute de Leny Yoro, les joueurs mancuniens ont profité d’une boulette du gardien Jack Butland qui a dégagé le ballon des poings dans ses propres buts pour ouvrir le score peu près la pause. Les Rangers ont cru arracher le match nul grâce à Dessers, bien aidé par une erreur de Harry Maguire mais les Reds ont repris les trois points de la victoire dans le temps additionnel par Bruno Fernandes, entre les jambes du gardien.

Rigas fait tomber l’Ajax

À domicile, l’Eintracht Francfort a battu Ferencvaros (2-0) grâce à deux buts magnifiques de Can Uzun, de l’extérieur de la surface en pleine lucarne, et d’Hugo Ekitike, après un contrôle du bout du pied qui mystifie le défenseur. L’Union Saint-Gilloise s’est imposée 2-1 contre Braga après avoir concédé l’ouverture du score, grâce à un doublé de Franjo Ivanovic en seconde période. Midtjylland est allé gagner à Ludogorets 2-0. Le club danois a rapidement marqué dans les vingt premières minutes grâce à un bijou de Darío Osorio dans la lucarne, avant d’assurer son succès dans le temps additionnel par Valdemar Byskov qui a trouvé les cages vides depuis la moitié de terrain, après la montée du gardien de Ludogorets sur un dernier corner. L’Ajax s’est elle fait surprendre en fin de match par Rigas (1-0), qui s’offre sa première victoire en Ligue Europa cette saison grâce à un but ras du sol d’Adam Markhiev de l’extérieur de la surface tandis que le PAOK a battu le Slavia Prague (2-0) sur un penalty de Stefan Schwab à contrepied et un but de Giannis Konstantelias qui a profité d’une bourde de la défense.

Allez, encore une journée, et le calvaire sera fini pour certains.

Lazio 3-1 Real Sociedad

Buts : Gila (5e), Zaccagni (32e), Castellanos (34e) / Barrene

Manchester United 2-1 Glasgow Rangers

But : Butland (52e, csc), Fernandes (90e+2) // Dessers (89e)

Eintracht Francfort 2-0 Ferencváros

Buts : Uzun (49e), Ekitike (59e)

Union Saint-Gilloise 2-1 Braga

Buts : Ivanovic (50e, 74e) // El-Ouazzani (16e)

Ludogorets 0-2 Midtjylland

But : Osorio (18e), Byskov (90e+5)

PAOK Salonique 2-0 Slavia Prague

But : Schwab (26e, sp), Konstantelias (56e)

Rigas 1-0 Ajax Amsterdam

But : Markhiev (78e)

