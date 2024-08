Kristoffer Olsson est de retour chez lui six mois après avoir perdu connaissance

L’international suédois Kristoffer Olsson est rentré chez lui. En février, il avait été hospitalisé à cause d’une maladie inflammatoire des vaisseaux cérébraux. Il a fini ses traitements, et l’a annoncé sur son compte Instagram : « Six mois plus tard, je suis de retour à la maison. » Le milieu de terrain de 29 ans avait été transféré en centre de rééducation en mai, où il a retrouvé la parole.

Post Instagram Voir sur instagram.com

Le natif de Norrköping formé à Arsenal avait perdu connaissance lors d’un match avec son club du FC Midtjylland, et avait été placé sous respirateur dans la foulée. Plusieurs caillots sanguins s’étaient engouffrés dans son cerveau, et il avait perdu la parole et des fonctions motrices. Le journal suédois Sport Expressen indique qu’il ne pesait alors que 60 kilos (contre 72 pour son poids de match). Il avait quand même pu participer aux fêtes du titre de la Superligaen danoise dans une voiturette. Ancien joueur de Krasnodar, Anderlecht et l’AIK Solna, il est sous contrat avec son club jusqu’en 2026.

