Un joueur du FC Midtjylland flashé deux fois à plus de 170 km/h

Vers un retrait de permis de frapper au but ?

Dario Osorio a été flashé deux fois en moins d’une minute à plus de 170 km/h ce week-end ! L’ailier gauche chilien de 21 ans, arrivé au FC Midtjylland en 2023, s’est fait remarquer sur le terrain avec deux frappes supersoniques.

La première, enregistrée à 170,6 km/h, part d’un coup franc à plus de 30 mètres de la cage (77e) et vient fracasser la barre transversale. Pas le temps de dire « ouf » que moins d’une minute après, la balle lui revient dans les pieds. Il élimine un adversaire, avance aux abords de la surface et dégaine une seconde praline. Cette fois, ça fait mouche : 174 km/h, lucarne, but par KO. Sans surprise, le gardien ne peut rien faire, et le Chilien inscrit son deuxième but de la saison. Lui qui manque cruellement de réalisme cette année au Danemark semble avoir retrouvé ses esprits grâce à sa récente convocation en sélection chilienne. Une nouvelle qui l’a visiblement boosté.

To vanvittige langskud på 36 sekunder 🤯 76:48 - 𝟭𝟳𝟬,𝟲 𝗞𝗠/𝗧 77:24 - 𝟭𝟳𝟰 𝗞𝗠/𝗧 pic.twitter.com/2WLdRYvSaM — FC Midtjylland (@fcmidtjylland) March 10, 2025

Déjà flashé en France

Du haut de son mètre 84 pour 72 kg, Dario Osorio n’a pas les cuisses de Roberto Carlos ni les mollets de Xherdan Shaqiri, mais ça ne l’a pas empêché d’envoyer, sans doute, les deux plus gros bangers de 2025. Dans quelques jours, il retrouvera la sélection pour les qualifications à la Coupe du monde 2026. Le gaucher compte déjà 15 sélections pour un seul but. C’était face à… la France, il y a tout juste un an. Et devinez quoi ? Oui, c’était une lourde de l’extérieur de la surface.

S’il rate sa carrière, il pourra toujours faire des pubs à la Hulk version Zénith.

