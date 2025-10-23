Ligue Europa : le classement à l'issue de la 3e journée

Youpi, Nice n’est pas encore dernier.

Troisièmes, onzièmes et 33èmes. Telles sont les positions des Lyonnais, Lillois et Niçois après leurs trois premiers matchs de Ligue Europa. L’OL est sur le podium en raison de ses trois victoires, série que seuls Midjylland et Braga ont également accomplie. Les Danois, victorieux du Maccabi Tel-Aviv ce soir(3-0), prennent la tête à la différence de buts. Sept équipes n’ont pas encore perdu.

Les Lillois, défaits dans un match de dingue par le PAOK (3-4), stagnent à six points comme… six autres équipes. Parmi lesquelles le Celta Vigo, tombeur de Nice, Aston Villa, mais aussi Porto, les Young Boys ou Fenerbahçe. Que des gros poissons, et les Go Ahead Eagles.

Quatre équipes sans le moindre point

Quant à Nice, il est compagnon d’infortune d’Utrecht, les Rangers et Salzbourg, tous bloqués à aucun point. Les Aiglons n’ont pas gagné depuis 15 matchs en coupe d’Europe.

Halloween avant l’heure.

