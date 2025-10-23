- C3
- J3
- Lille-PAOK (3-4)
Les tops et les flops de Lille-PAOK
Qui s'attendait à vibrer devant Lille-PAOK un jeudi soir ? Merci Hamza Igamane, Andrija Živković, Olivier Létang et compagnie pour les émotions.
Les tops
Hamza Igamane
Il a trouvé la solution pour nous sauver du mot « résilience » après les matchs du LOSC : être plus fort et plus décisif qu’Olivier Giroud, entré à la 61e minute et très résilient !

Berke Özer
Le genre de gardien qu’on fait entrer pour une séance de tirs au but. Une pensée pour toi, Tim Krul.

Benjamin André
Et là, Didier Deschamps décide de l’appeler en novembre plutôt que Coco Tolisso. Pourquoi pas, hein.

Andrija Živković
Toujours sympa d’avoir des nouvelles d’une pépite de Football Manager. Surtout le soir de la sortie de la bêta de l’opus 2026. Le sens du timing.

Ioannis Konstantelias
Son seul défaut ? Il porte le numéro 65. Allez, ramenez-le dans la ligue des talents.

Les flops
Berke Özer
Le genre de gardien qui pourrait prendre un quintuplé de Kylian Mbappé sur sa spéciale dans le même match. Il faut fermer ce poteau, monsieur.

Matias Fernandez Pardo
Il n’est pas encore un grand attaquant, sinon il aurait réussi à obtenir ce foutu penalty. Mais promis, il va le devenir, notre chouchou MFP.

Tiago Santos Carvalho
Les croisés, tu connais.

Olivier Létang

Par Clément Gavard