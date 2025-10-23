S’abonner au mag
  • C3
  • J3
  • Lille-PAOK (3-4)

Les tops et les flops de Lille-PAOK

Par Clément Gavard
Qui s'attendait à vibrer devant Lille-PAOK un jeudi soir ? Merci Hamza Igamane, Andrija Živković, Olivier Létang et compagnie pour les émotions.

Les tops

Hamza Igamane

Il a trouvé la solution pour nous sauver du mot « résilience » après les matchs du LOSC : être plus fort et plus décisif qu’Olivier Giroud, entré à la 61e minute et très résilient !

Berke Özer

Le genre de gardien qu’on fait entrer pour une séance de tirs au but. Une pensée pour toi, Tim Krul.

Benjamin André

Et là, Didier Deschamps décide de l’appeler en novembre plutôt que Coco Tolisso. Pourquoi pas, hein.

Andrija Živković

Toujours sympa d’avoir des nouvelles d’une pépite de Football Manager. Surtout le soir de la sortie de la bêta de l’opus 2026. Le sens du timing.

Ioannis Konstantelias

Son seul défaut ? Il porte le numéro 65. Allez, ramenez-le dans la ligue des talents.

Les flops

Berke Özer

Le genre de gardien qui pourrait prendre un quintuplé de Kylian Mbappé sur sa spéciale dans le même match. Il faut fermer ce poteau, monsieur.

Matias Fernandez Pardo

Il n’est pas encore un grand attaquant, sinon il aurait réussi à obtenir ce foutu penalty. Mais promis, il va le devenir, notre chouchou MFP.

Tiago Santos Carvalho

Les croisés, tu connais.

Olivier Létang

C’est insupportable ces gens qui écrivent des textos pendant les matchs, franchement. N’est-ce pas, Aleksander Čeferin ?
