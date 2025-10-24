S’abonner au mag
Une violente bagarre a éclaté entre supporters du LOSC et du PAOK avant le match

Une violente bagarre a éclaté entre supporters du LOSC et du PAOK avant le match

Un match tendu sur et en dehors du terrain.

En marge de la défaite du LOSC à domicile face au PAOK Salonique ce jeudi soir (3-4), des tensions importantes sont apparues entre les supporters des deux équipes. Une violente bagarre a éclaté aux abords du stade, un peu avant 21 heures. Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, on voit des hommes en noir en frapper d’autres à coups de poing et de pied, parfois même à la tête. Après intervention des forces de l’ordre, les supporters grecs ont été escortés dans leur parcage.

Outre les violences, cette rencontre folle a été marquée par la tension permanente entre les deux équipes sur le terrain, à la suite des décisions arbitrales contestées, notamment en première période. Un penalty non accordé aux Dogues a rendu fou Olivier Létang, déjà adepte des coups de gueule sur les arbitres en Ligue 1.

La prochaine fois, il pourra écrire au préfet de police plutôt qu’a Čeferin.

Bruno Genesio cite Louis XIV

