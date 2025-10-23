Bruno Genesio cite Louis XIV

« L’impatience de gagner fait perdre » : magnifique.

Lille a perdu un match de dingue contre le PAOK (3-4), et son entraîneur Bruno Genesio a réagi. « La colère n’apporte pas grand chose dans ces moments-là, a-t-il commenté au diffuseur Canal +, alors que son président a gueulé contre l’arbitrage. Je suis déçu et frustré, mais si je suis en colère, c’est contre moi. » Genesio a mis en cause ses choix, notamment celui de faire tourner par rapport à la victoire à Nantes, dimanche dernier. « C’est la réflexion que j’ai eue au départ : soit faire des changements, soit me rapprocher d’une équipe de départ, mais j’estime que j’ai un effectif de qualité à ma disposition, a justifié l’entraîneur. Je pensais qu’on pouvait à la fois intégrer des joueurs qui ont moins joué, et intégrer des nouveaux. » Ugo Raghouber a notamment débuté son premier match comme titulaire.

« Il y a eu des faits de jeu, mais on se réfugiera pas derrière ça ce soir »

On a oublié quelques fondamentaux de coupe d’Europe : être organisés, bien défendre. En première mi-temps, on a galvaudé ces valeurs-là. Ça doit être une bonne leçon pour la suite; C’es pour ça que je ne parle pas de colère. Dans les défaites, on doit apprendre et avancer. Je crois que lorsqu’on est revenus à 3-2, on a manqué un peu de maturité. C’est bien d’amener de la folie mais on s’est beaucoup désorganisés. On a voulu revenir un peu trop tôt. L’impatience de gagner fait perdre. » Jolie phrase, signée Louis XIV.

« Il y a eu des faits de jeu, mais on se réfugiera pas derrière ça ce soir, a conclu l’entraîneur lillois, pas au courant du coup de gueule de son président à la mi-temps. Ce soir, j’ai pas trop envie de me réfugier derrière ça même si je pense qu’il y a penalty. »

Il n’est pas le seul.

Les tops et les flops de Lille-PAOK