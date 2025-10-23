S’abonner au mag
Sanction minimale pour Olivier Létang après son coup de sang contre l’arbitrage

Létang se resserre.

Ce mercredi soir, le président du LOSC Olivier Létang a été convoqué par la commission de discipline de la LFP, au sujet de ses déclarations virulentes à l’encontre de l’arbitrage lors de la défaite des Lillois face à l’Olympique lyonnais (0-1), le 28 septembre dernier. Le président du collège de Ligue 1 a écopé d’un match de suspension ferme et deux avec sursis de banc de touche, de vestiaires d’arbitres et de toutes fonctions officielles.

Un rapport bien garni

L’Équipe rapporte un florilège des propos tenus par Létang contre l’arbitrage : « Ça va durer longtemps ? », « C’est une parodie et une escroquerie », « C’est une honte », « L’arbitrage français est catastrophique », « C’est tous les week-ends pareil. Ils vont mettre le feu au stade et un jour il y aura des gros problèmes. »

Face à la commission, le principal intéressé s’est défendu en clamant que tous les propos énoncés n’étaient pas les siens. Une défense vaine, même si l’absence d’agressivité de Létang, qui lui a valu d’écoper d’une peine plus mesurée, qui prendra effet à partir de mardi prochain.

Pas touche à son Lille-PAOK.

