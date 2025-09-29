Olivier Létang fracasse l’arbitrage français après Lille-OL

Bruno Genesio et Olivier Létang main dans la main.

Le coach lillois, expulsé après avoir shooté dans une bouteille de colère lors de Lille-OL, est au moins sur la même longueur d’onde que son président. Dans la semaine, Genesio s’était déjà interrogé sur l’arbitrage français, Létang en a remis une couche ce week-end après la défaite des Dogues contre Lyon.

« Je ne veux même pas parler du problème avec Bruno Genesio, mais on a un vrai problème de fond avec l’arbitrage en France, a confirmé le patron lillois au micro de Bein Sports, avant de poser le même discours en zone mixte. On ne peut pas avoir des soirées comme celle-ci, ce n’est pas possible. Je n’ai pas envie de parler de nous. Tous les week-ends, sur quasiment tous les matchs, il y a des problèmes. Et le problème, c’est qu’il n’y a pas d’échange. »

Landreau en prend pour son grade

Plus que les arbitres, Létang vise la Fédé : « Les gens à la tête (de la FFF) n’ont pas les compétences pour piloter ce dont on a besoin. On nous demande de mettre des caméras dans les vestiaires. Mais sur le terrain, la qualité du spectacle n’est pas au rendez-vous. Nous, ce week-end et d’autres clubs les autres week-ends ont des situations litigieuses. Il faut régler ce problème de fond. »

🇫🇷 #LOSCOL ⚽ Olivier Létang, le président du LOSC pousse un coup de gueule sur l'arbitrage : "On a un vrai problème de fond avec l'arbitrage en France [...] Tous les weekends, sur quasiment tous les matchs, il y a des problèmes" pic.twitter.com/Mrg7jF0EOI — beIN SPORTS (@beinsports_FR) September 28, 2025

Des noms, des noms, des noms ! En voilà un : Mickaël Landreau, conseiller sportif pour la préparation tactique et technique des arbitres depuis 2024. « Il n’y a rien de personnel, mais on se demande tous ce qu’il fait à la Fédération parce qu’il n’y a aucun échange avec les clubs, s’agace Létang. Je suis triste pour le football français. »

Et triste d’avoir perdu, sûrement.

Lille manque de se ressaisir face à Lyon