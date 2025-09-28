Lille manque de se ressaisir face à Lyon

Lille 0-1 Lyon

But : Morton (13e) pour les Gones

Giflé par Lens lors de la dernière journée (3-0), le LOSC n’est pas parvenu à relever la tête et s’incline pour la première fois de la saison à domicile face à l’Olympique lyonnais (0-1).

Dans un début de rencontre équilibré, ce sont les Dogues qui frappent les premiers par l’entremise de Matías Fernández-Pardo : sa frappe est bien repoussée par Greif, et Lyon réagit immédiatement. Dans la foulée, Malick Fofana récupère le ballon et lance Nicolas Tagliafico : l’Argentin trouve Tyler Morton d’un superbe centre, et l’Anglais saute plus haut que tout le monde pour envoyer une tête croisée imparable pour Arnaud Bodard, titularisé dans les cages nordistes (à la place de Berke Özer, blessé à la cuisse).

Face à l’inefficacité offensive du LOSC, auquel un penalty est refusé à la demi-heure de jeu, Lyon la joue pragmatique et mène logiquement à la pause. Le break aurait même pu être fait dix minutes après la reprise sur un dégagement catastrophique de Tiago Santos, heureusement annulé par une main de Fofana.

Giroud inefficace

Olivier Giroud prouve qu’il a toujours de beaux restes, en tentant un retourné acrobatique. Mais ni lui, ni Haraldsson, ni Correia, ni Igamane et Bentaleb dans le temps additionnel ne parviennent à trouver le cadre de Greif ou à concrétiser le retournement de domination en faveur des locaux.

Avec ce deuxième revers de la saison, Lille manque par là même de récupérer la place de dauphin du Paris Saint-Germain. Pas de bol, c’est Lyon qui s’en est chargé et revient à hauteur du club de la capitale.

Avec un succès sur la plus courte des marges, comme d’habitude.

