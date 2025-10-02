S’abonner au mag
Olivier Létang est le nouveau président du collège de Ligue 1

Double casquette pour Olivier Létang.

Ce jeudi, la Ligue de football professionnel a annoncé la nomination du président du LOSC Olivier Létang, en tant que nouveau président du collège de Ligue 1. Une victoire face à son homologue Pierre Ferracci, lui-même à la tête du Paris FC depuis 2012. Avec dix voix contre sept et une abstention, Létang succède à Jean-Pierre Caillot, dont le Stade de Reims est désormais en Ligue 2. 

«  Je remercie mes pairs pour leur confiance. J’adresse aussi mes félicitations à Pierre Ferracci pour son implication, a réagi Létang le communiqué de la LFP. Comme je l’ai dit, je ne suis guidé que par l’intérêt collectif. Notre travail devra être celui d’une équipe soudée. Nous avons besoin d’unité pour trouver ensemble les solutions et faire progresser le football professionnel français. »

L’unité avec les arbitres, ça marche aussi ?

