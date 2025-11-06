- C3
- Résumé
Bâle, le Celta de Vigo et Midtjylland assurent, Porto et Nottingham piétinent
Encore des bonbons.
Intouchable depuis le début de cette phase régulière de Ligue Europa, Midtjylland n’a fait qu’une bouchée du Celtic (3-1). Passeur décisif sur la première réalisation de Martin Erlic, le précieux Mikel Gogorza a illuminé la rencontre. Parti de son aile gauche, il a claqué un petit bijou en mystifiant deux défenseurs avant de marquer d’une belle enroulée. Les Écossais ne sont pas les seuls à avoir pris l’eau, puisque le Dinamo Zagreb a été surclassé en une mi-temps par le Celta de Vigo (0-3), notamment grâce au redoutable Pablo Durán, auteur d’un doublé. Sinon, l’immense Xherdan Shaqiri a été le grand artisan de la victoire de Bâle face au FCSB, réduit à 10 dès la 12e minute (3-1). Après une petite panenka et l’égalisation magique de Darius Olaru, avec un sombrero puis une reprise de volée lucarne opposée, le malicieux capitaine du FCB a profité d’un poteau pour creuser l’écart. En toute fin de partie, l’ancien Rennais Ibrahim Salah scelle l’issue de la rencontre.
L'enchainement sombrero, volée lucarne opposée 🤤 Le CM vous a trouvé ce but dingue de Darius Olaru pendant le multiplex, et ça continue toute la soirée sur CANAL+ SPORT 360 📺#UEL pic.twitter.com/2E5Gu8IheX— CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) November 6, 2025
Porto et Nottingham Forest frustrés
Tandis que le Panathinaïkos rebondissait grâce à son succès à Malmö (0-1) et que le RB Salzbourg a enfin lancé sa campagne européenne grâce notamment à un missile somptueux d’Aleksa Terzić face aux Go Ahead Eagles (2-0), Porto, bien qu’à 11 contre 10 pendant près de 30 minutes à la suite de l’expulsion de Vasilios Barkas pour un mauvais geste sur l’égalisation des Dragons, n’est pas parvenu à dominer Utrecht (1-1). Même moisson pour Nottingham Forest qui s’est cassé les dents à Sturm Graz (0-0).
En revanche, soupe à la grimace pour les équipes françaises.
