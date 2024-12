Pronostic Porto Midtjylland : Analyse, cotes et prono du match d’Europa League

Porto porté par Samu

Le FC Porto, habitué à jouer la Ligue des Champions, doit cette saison se contenter de la Ligue Europa, où il peine à trouver la motivation. Avec une seule victoire en cinq matchs, les Portugais occupent une modeste 23ᵉ place au classement de la compétition. Malgré ces difficultés, Porto reste compétitif en championnat, se positionnant à la 3ᵉ place avec seulement deux points de retard sur le leader, même si les récents résultats, dont un nul contre Famalicão, montrent une certaine irrégularité. Sur le plan individuel, l’émergence de Samu Omorodion, véritable révélation de l’équipe, est notable. Avec 10 buts en 10 matchs de championnat, il s’impose comme le Gyökeres de Porto, un attaquant puissant et décisif. Il est épaulé par Galeno, auteur de 8 buts en 12 apparitions, et d’autres figures importantes comme Varela, Nico Gonzalez, Pepê, et le Canadien Eustaquio, qui apportent leur talent et leur expérience.

► Votre 1er pari DOUBLÉ jusqu’à 100€ chez ZEbet

⇒ ⇒ Inscrivez-vous avec le code SOFOOTX2 pour en profiter ⇐ ⇐

Le FC Midtjylland aborde son déplacement à Porto avec une dynamique solide. Les Danois, 20èmes de la compétition avec deux points d’avance sur leur adversaire du soir, ont su s’imposer contre le Maccabi Tel Aviv (0-2) et l’Union Saint-Gilloise (1-0) avant de céder face au FCSB (2-0) et à l’Eintracht Francfort (1-2). En championnat, ils restent au contact du leader, le FC Copenhague, grâce à des victoires récentes contre Silkeborg (1-0) et Vejle (0-3). L’équipe peut compter sur des joueurs-clés comme le milieu Simsir et l’attaquant Franculino, auteur de 10 buts toutes compétitions confondues. L’avant-centre polonais Buksa, avec 5 réalisations en championnat, constitue également une menace offensive. Enfin, l’expérience du gardien Jonas Lossl, ancien de Guingamp, apporte de la stabilité à l’équipe. Malgré ces atouts, repartir de Porto avec des points s’annonce comme un défi majeur face à une équipe portugaise redoutable sur ses terres.

► Le pari « Victoire Porto » est coté à 1,28 chez ZEbet qui vous permet de récupérer 100€ de bonus FORCÉMENT sur votre 1er pari avec le code SOFOOTX2 (Pariez 100€ et obtenez 100€ de bonus).

► Profitez de 100€ de bonus FORCÉMENT OFFERTS chez ZEbet :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOTX2 lors de votre inscription.

– Le montant de votre 1er pari DOUBLÉ en bonus jusqu’à 100€

– Déposez par exemple 100€ et récupérez 100€ de bonus !

– Misez par exemple 100€ sur ce pari et tentez de gagner 228€ (128€ +100€ de paris gratuits retirés après le pari).

► Le pari « Samu Omorodion buteur » est coté à 2,00 chez ZEbet qui vous permet de récupérer 100€ de bonus FORCÉMENT sur votre 1er pari avec le code SOFOOTX2 (Pariez 100€ et obtenez 100€ de bonus).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT chez ZEbet :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOTX2 lors de votre inscription.

– Le montant de votre 1er pari DOUBLÉ en bonus jusqu’à 100€

– Déposez par exemple 100€ et récupérez 100€ de bonus !

– Misez par exemple 100€ sur ce pari et tentez de gagner 300€ (200€ +100€ de paris gratuits retirés après le pari).

40€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent pour parier sur nos pronostics Porto – Midtjylland

Vous avez envie de parier sur nos pronostics Porto – Midtjylland sans pression ? Le seul bonus qui vous le permet c’est les bonus sans avoir à déposer d’argent.

Bonne nouvelle, le partenaire paris sportifs de So Foot, RueDesJoueurs, vous a négocié 40€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent :

10€ chez ZEbet en cliquant sur l’offre correspondante ;

chez en cliquant sur l’offre correspondante ; 10€ chez Unibet avec le code SOFOOT ;

chez avec le code ; 10€ chez ParionsSport En Ligne avec le code RDJ110 ;

chez avec le code ; 10€ chez Betclic avec le code RDJ10

Les codes promos indiqués ici sont à inscrire dans votre formulaire d’inscription (ils sont parfois déjà préremplis). Certains de ces bonus vous proposent également de profiter d’un autre bonus après, si vous décidez de déposer !

Conditions spécifiques à Betclic : Du 10/11/2024 au 15/11/2024, inscris-toi sur Betclic avec le code RDJ10 pour remporter 10€ de Freebets (crédits de jeu non retirables). Offre valable dans la limite des 350 codes disponibles, sous réserve d’éligibilité. Offre accessible uniquement aux nouveaux clients qui n’ont pas eu de compte actif sur les 12 derniers mois.

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics Porto – Midtjylland avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé de 100€ en CASH chez PMU Sport

– Un 1er pari remboursé de 100€ DIRECT chez Winamax

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Retrouvez le Pronostic Porto – Midtjylland encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !

Ligue Europa : Bilbao s’éclate, Porto et la Lazio freinés