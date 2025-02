L'ancien président du FC Porto, Pinto da Costa, est décédé

Le FC Porto pleure son plus grand président.

Comme un symbole, un peu moins d’un an après sa défaite face à André Villas-Boas aux élections à la présidence du FC Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa est décédé à 87 ans des suites d’une maladie. Il faut dire que Pinto da Costa a dédié une grande partie de sa vie au FC Porto qu’il a présidé durant 42 ans entre 1982 et 2004. Durant cette période le « Président des Présidents » aura vu son club remporter 69 trophées dont 23 titres de champion du Portugal – sur les 30 remportés par les Dragões dans leur histoire –, 2 Ligue des champions ou encore 2 Ligue Europa.

Uma inspiração eterna. Um legado Imortal. Até sempre, Presidente dos Presidentes 💙 pic.twitter.com/qZUTG7S5l0 — FC Porto (@FCPorto) February 15, 2025

Et si l’histoire s’est mal terminée entre Pinto Da Costa et une partie de ses anciens protégés (supporters, joueurs, entraîneurs), ce samedi 15 février tout le monde a tenu à rendre hommage à celui qui a fait changer de dimension le FC Porto comme l’a rappelé le club dans un communiqué : « Le club a plus de 131 ans d’histoire, mais il y a un avant et un après Jorge Nuno Pinto da Costa. »

Se sachant très affaibli, Pinto Da Costa avait établi il y a quelques semaines une liste noire pour ses futures funérailles. Et spoiler : André Villas-Boas n’est pas invité.

