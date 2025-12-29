L'AS Rome sans pitié avec le Genoa de Daniele De Rossi

AS Rome 3-1 Genoa

Buts : Soulé (14e), Koné (19e), Fergusson (31e) pour les Giallorossi // Ekhator (87e) pour le Genoa

Pour ce dernier match de l’année civile de l’autre côté des Alpes, la Roma n’a fait qu’une bouchée du Genoa et grimpe à la 4e place de Serie A au détriment de la Juventus qu’elle dépasse d’un petit point.

Comme pour Zambie-Maroc, il ne fallait pas arriver en retard au Stade olympique de Rome. Les températures étant assez fraîches (8 degrés au coup d’envoi), Matias Soulé se charge de réchauffer l’atmosphère d’une frappe du gauche au bout d’un quart d’heure, avant que Manu Koné ne fasse le break, du droit, cinq minutes plus tard.

Les retrouvailles de Daniele De Rossi, désormais assis sur le banc du Genoa, avec son club de cœur (607 match sous le maillot giallorosso) n’auraient pas pu se passer plus durement. Mis à part son nom chaleureusement scandé par le public romain avant le coup d’envoi et après le coup de sifflet final, le technicien génois a passé une soirée glaciale, à l’image de cette statistique qui fait froid dans le dos : c’est la cinquième fois de la saison que le club au griffon termine un match sans avoir cadré plus de deux occasions.

Mais ici, la deuxième a fait mouche : une volée du jeune Jeff Ekhator permet aux visiteurs de sauver l’honneur à trois minutes du terme. Trop tard : 50 minutes plus tôt, Evan Ferguson en avait déjà planté un troisième pour la Roma, de quoi permettre aux siens de passer en mode gestion pendant l’intégralité du second acte.

Sans se fouler, mais avec le succès à la clé, on dirait le PSG en Ligue 1.

