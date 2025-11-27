S’abonner au mag
  • Italie
  • Genoa

De Rossi confond Gênes et Rome

UL
De Rossi confond Gênes et Rome

« Tu peux sortir un gars de Rosengård Rome, mais tu ne pourras jamais sortir Rosengård Rome de ce gars. »

Le célèbre adage de Zlatan s’applique à Daniele De Rossi. Le nouvel entraîneur du Genoa, remplaçant de Patrick Vieira, a fait un joli lapsus en conférence de presse. Le Romanista commentait la première place de l’AS Roma de Gian Piero Gasperini. « Ils sont chauds à Rome, ils sont beaux. Désormais, nous sommes… ils sont en tête du classement », se corrige-t-il.

DDR était en train de commenter l’importance du soutien du public du Luigi-Ferraris : « Le stade peut devenir une arme, mais il faut aussi de la personnalité. J’ai joué 20 ans dans un stade comme celui-ci, et de toute façon, à Rome, l’ambiance est chaleureuse. » Le Genoa est 18e et reçoit Vérone ce samedi.

Le saviez-vous : un capitaine ne doit JAMAIS quitter son navire.

L’AS Roma prolonge son bel hiver devant le Genoa

UL

À lire aussi
Les grands récits de Society: Les disparus de Boutiers
  • Enquête
Les grands récits de Society: Les disparus de Boutiers

Les grands récits de Society: Les disparus de Boutiers

Une famille sort réveillonner et ne rentre jamais chez elle. C’était il y a 50 ans, et personne n’a jamais retrouvé la moindre trace ni le moindre indice sur ce qui est aujourd’hui la plus vieille affaire du pôle cold cases de Nanterre. On refait l’enquête.

Les grands récits de Society: Les disparus de Boutiers
Logo de l'équipe AS Roma
Foto Alfredo Falcone/LaPresse 17 Settembre 2023 - Roma, Italia - sport, calcio - Roma vs Empoli - Campionato italiano di calcio Serie A TIM 2023/2024 - Stadio Olimpico. Nella foto: esultanza Romelu Lukaku (AS Roma) Foto Alfredo Falcone/LaPresse September 17, 2023 Rome, Italy - sport, soccer - Roma vs Empoli - Italian Serie A Football Championship 2023/2024 - Olimpic Stadium. In the pic: Romelu Lukaku (AS Roma) celebrates - Photo by Icon sport
Foto Alfredo Falcone/LaPresse 17 Settembre 2023 - Roma, Italia - sport, calcio - Roma vs Empoli - Campionato italiano di calcio Serie A TIM 2023/2024 - Stadio Olimpico. Nella foto: esultanza Romelu Lukaku (AS Roma) Foto Alfredo Falcone/LaPresse September 17, 2023 Rome, Italy - sport, soccer - Roma vs Empoli - Italian Serie A Football Championship 2023/2024 - Olimpic Stadium. In the pic: Romelu Lukaku (AS Roma) celebrates - Photo by Icon sport
  • Paris sportifs
Pronostic Genoa AS Roma : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

Pronostic Genoa AS Roma : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

Pronostic Genoa AS Roma : Analyse, cotes et prono du match de Serie A
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!