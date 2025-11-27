De Rossi confond Gênes et Rome

« Tu peux sortir un gars de Rosengård Rome, mais tu ne pourras jamais sortir Rosengård Rome de ce gars. »

Le célèbre adage de Zlatan s’applique à Daniele De Rossi. Le nouvel entraîneur du Genoa, remplaçant de Patrick Vieira, a fait un joli lapsus en conférence de presse. Le Romanista commentait la première place de l’AS Roma de Gian Piero Gasperini. « Ils sont chauds à Rome, ils sont beaux. Désormais, nous sommes… ils sont en tête du classement », se corrige-t-il.

DDR était en train de commenter l’importance du soutien du public du Luigi-Ferraris : « Le stade peut devenir une arme, mais il faut aussi de la personnalité. J’ai joué 20 ans dans un stade comme celui-ci, et de toute façon, à Rome, l’ambiance est chaleureuse. » Le Genoa est 18e et reçoit Vérone ce samedi.

Le saviez-vous : un capitaine ne doit JAMAIS quitter son navire.

L’AS Roma prolonge son bel hiver devant le Genoa