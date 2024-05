La Roma se sort du piège tendu par le Genoa

Roma 1-0 Genoa

But : Lukaku (79e) pour la Roma

Exclusion : Paredes (73e) côté Roma

Un Lukaku en mode sauveur.

Pour son dernier match à domicile cette saison, la Roma a énormément galéré pour se sortir des filets du Genoa, qui aura résisté pendant 80 minutes avant de craquer, transpercé par un but de Romelu Lukaku. Les gars de Daniele De Rossi ont très longtemps dominé, mais ils ont beaucoup pêché dans le dernier geste, manquant de confiance après cinq matchs sans succès. Il y avait de la nervosité, aussi, à l’image de Leandro Paredes, exclu en prenant deux cartons jaunes coup sur coup pour contestation (73e). Heureusement pour les Romains, Lukaku sait encore marquer, et le Belge a profité d’un centre de Stephan El Shaarawy pour trouver la faille sur un coup de tête (79e). Il n’y avait pas beaucoup plus à se mettre sous la dent au Stadio Olimpico, mais cette victoire a le mérite de donner trois points d’avance sur le rival laziale, à une journée de la fin.

La qualification en Ligue Europa est déjà acquise pour la Roma, celle pour la Ligue des champions est mathématiquement toujours possible, mais il faudrait que l’Atalanta, qui a toujours un match en moins, s’effondre totalement.