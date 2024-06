Enzo Le Fée veut rejoindre l’AS Roma

Le début d’un conte de Le Fée ?

Arrivé depuis à peine un an au Stade rennais, Enzo Le Fée serait déjà sur le départ. Selon les informations de L’Équipe, le milieu de terrain de 24 ans a prévenu Frédéric Massara, le nouveau directeur sportif du club breton, qu’il souhaitait quitter le SRFC pour rejoindre l’AS Roma. Tout s’accélère puisque le natif de Lorient se serait même mis d’accord avec les Giallorossi pour un contrat de cinq ans.

Rennes a d’ores et déjà refusé la première offre formulée par le club italien, qui avoisinerait les 15 millions d’euros. Sous contrat avec le SRFC jusqu’en 2028, Le Fée, acheté 20 millions d’euros à Lorient, n’a plus qu’à espérer que les deux clubs parviennent à trouver un accord. Il a joué à 35 reprises sous les couleurs rennaises (TCC) pour zéro but inscrit, mais cinq passes décisives délivrées.

Les supporters rennais doivent être ravis.

