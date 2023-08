Nemanja Matić : « Rennes est le bon club pour moi aujourd’hui »

Tous les chemins mènent à Rennes.

Nemanja Matić a été présenté à la presse au Roazhon Park, ce jeudi après-midi, quelques jours après l’officialisation de son arrivée au Stade rennais et son départ de la Roma. « C’est toujours difficile de prendre ce genre de décision, j’ai senti qu’il était temps pour moi de me lancer un nouveau challenge. La Roma est un grand club et a un grand coach, tout le monde a été gentil avec moi. J’ai choisi Rennes car je pense que c’est le bon club pour moi aujourd’hui, a déroulé le joueur de 35 ans tel un politique. Le projet de Rennes m’a convaincu, je sais que je peux aider cette équipe et jouer un rôle important ici. »

À ses côtés, Florian Maurice a mis en avant sa « détermination » à rejoindre le SRFC, rappelant au passage que son profil collait parfaitement à ce que recherchaient les dirigeants bretons. Matić sera attendu en Bretagne, mais ce statut de ne lui fait pas peur : « Avec ma carrière et les clubs dans lesquels je suis passé, les gens attendent beaucoup de moi. Je l’ai connu dans tous mes clubs. Je ne le vois pas comme un problème, mais comme une opportunité de montrer ce dont je suis capable. Je suis content qu’on me voit comme un bon joueur, je vais essayer de montrer que c’est vrai. Ce n’est en tout cas pas une pression, je suis seulement un rouage de l’équipe. »

L’international serbe a notamment été convaincu après avoir discuté avec Cloarec, Maurice et bien sûr l’entraîneur.« Ce ne sera pas un problème pour moi de m’adapter au système de Bruno Genesio, jure-t-il. J’ai eu une longue carrière, je n’ai pas seulement joué sous Mourinho, j’ai connu plusieurs coachs. Mourinho défend beaucoup et bien, mais il aime aussi attaquer. Mais j’aime la façon dont Rennes joue, j’ai pu voir quelques matchs. »

S’il a vu celui de dimanche contre Metz, il a forcément eu de la compassion pour Alexandre Oukidja.