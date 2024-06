Guéla Doué est sur les tablettes de l’AS Roma

La fratrie est courtisée.

Alors que Désiré Doué a impressionné son monde lors de la saison 2023-2024 de Ligue 1 et pourrait donc partir cet été vers un autre club que le Stade rennais, voilà que son frère, Guéla, plaît également sur le Vieux Continent. D’après les informations de L’Équipe, le latéral droit des Rouge et Noir est sur les tablettes de l’AS Roma. Une destination pas si étonnante quand on sait que le nouveau directeur sportif du club italien n’est autre que le Français Florent Ghisolfi, ancien de l’OGC Nice et du RC Lens.

La saison dernière, Guéla Doué s’est imposé à Rennes à partir de décembre, profitant notamment du prêt de Lorenz Assignon vers Burnley. Ce dernier pourrait également partir après six mois en Angleterre. Les performances remarquées de l’aîné de la fratrie lui ont valu une convocation en sélection ivoirienne fraîchement championne d’Afrique. Pour sa deuxième cape, il s’est même offert le but vainqueur dans un match de gala face à l’Uruguay. Pour les deux rencontres de juin, il est toutefois resté sur le banc.

Tant mieux pour Rennes, il ne faut pas qu’il se montre trop.

