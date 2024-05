La Roma officialise l’arrivée de Florent Ghisolfi

Dans la gueule de la Louve.

C’était dans les cartons depuis le début du mois de mai, c’est désormais officiel : Florent Ghisolfi s’engage pour trois ans avec l’AS Roma en tant que directeur sportif. Le club giallorosso a annoncé ce mercredi l’arrivée de l’ancien de l’OGC Nice et du RC Lens, autour duquel les rumeurs de départ enflaient depuis quelques semaines. « Le club souhaite la bienvenue à Ghisolfi à Rome et lui souhaite bonne chance dans son travail », a écrit la Lupa sur son site.

Florent Ghisolfi avait débarqué à Nice fin 2022, alors qu’il sortait de trois excellentes années chez les Sang et Or. Censé devenir la pierre angulaire du projet Ineos du Gym, le natif d’Aubagne n’aura pas connu un succès aussi retentissant sur la Côte d’Azur. Pour le remplacer, les regards des Aiglons semblent se tourner vers l’actuel directeur technique du Stade rennais, Florian Maurice, qui est pour l’instant toujours en poste en Bretagne. À noter que le coach Francesco Farioli est également annoncé sur le départ, cette fois du côté de l’Ajax.

L’#ASRoma è lieta di annunciare che Florent Ghisolfi entrerà a far parte del Club con il ruolo di Responsabile dell’Area Tecnica. Il Club rivolge a Ghisolfi un caloroso benvenuto a Roma e gli auguri di buon lavoro. 📄 https://t.co/RYXMG9w4Bp pic.twitter.com/GMOnCjuo4R — AS Roma (@OfficialASRoma) May 22, 2024

Tout fout le camp à Nice.