Khephren Thuram rejoint officiellement la Juve

Tradition familiale.

Milieu tout-terrain de l’OGC Nice depuis 2019, Khephren Thuram quitte la Ligue 1 pour rejoindre son frère, Marcus. Pas en équipe de France ni à l’Inter Milan, mais bien à la Juventus. À 23 ans, il a paraphé un contrat de cinq ans avec la Vieille Dame ce mercredi, contre un chèque estimé à 25 millions d’euros, bonus compris, par les médias transalpins.

Ufficiale | Khéphren Thuram è un giocatore della Juventus ⚪️⚫️ Benvenuto in bianconero! ✍🏻⤵️ — JuventusFC (@juventusfc) July 10, 2024

En raison de ce transfert, le milieu de terrain doit déclarer forfait pour les Jeux olympiques de Paris 2024. « C’est un énorme coup dur, mais on n’a pas d’autre choix que de faire avec », avait soupiré Thierry Henry, également passé dans les rangs de la Juve. En tout cas, Khephren Thuram va passer un nouveau cap dans sa carrière et découvrir la tension du Derby d’Italia face à l’Inter de son grand frère. Il devra également fait aussi bonne impression que son père, Lilian, défenseur des Bianconeri entre 2001 et 2006.

Après Adrien Rabiot, les Turinois vont vénérer les coiffeurs français.

