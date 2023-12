Forfait contre Reims, Khéphren Thuram a passé une IRM

Un premier nuage sur la Côte d’Azur.

Une semaine après sa première défaite de la saison, face à Nantes (1-0), l’OGC Nice s’apprête à recevoir le Stade de Reims ce dimanche. Au moment de se relancer, le Gym devra faire sans l’un de ses maîtres à jouer au milieu de terrain, Khéphren Thuram. En conférence de presse, Francesco Farioli a annoncé le forfait du jeune international français. Blessé au genou droit, il a passé une IRM de contrôle vendredi. Son entraîneur espère le revoir avant la fin de l’année civile. « Khéphren a vraiment évolué de façon importante cette saison et consolidé certains aspects de son jeu en mettant l’équipe avant tout », a d’ailleurs commenté le coach italien.

Souffrant d’une fracture du pied, Sofiane Diop est, quant à lui, certain d’être éloigné des terrains jusqu’en 2024. De leur côté, Badredine Bouanani a été victime d’une entorse de la cheville et Antoine Mendy d’un problème à l’œil, et ils louperont la rencontre face à Reims. Malgré la tempête actuelle autour de l’affaire Galtier, Francesco Farioli a rassuré son monde sur l’état d’esprit des Niçois : « On a tellement de choses à faire dans notre quotidien que ce n’est pas un sujet qui est dans notre actualité. Les garçons n’ont pas ça en tête, ils sont tournés vers le prochain match. »

Pour que les Aiglons reprennent leur envol.