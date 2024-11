Pronostic Reims Lens : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

A Reims, Lens impose son Still

La 13e journée de Ligue 1 débute par un duel d’outsiders pour les places européennes entre le Stade de Reims et le Racing Club de Lens. Ces deux formations, respectivement 8e et 9e, sont séparées par un point et accusent quelques longueurs de retard sur les derniers strapontins européens. Le club champenois a misé cet été sur Luka Elsner pour prendre la suite de Will Still parti… à Lens. Le coach slovène réalise un travail intéressant puisque sa formation, malgré un passage délicat de 3 revers consécutifs face à Auxerre, Brest et Toulouse, est toujours dans la course à l’Europe. Victorieux contre Le Havre juste avant la trêve internationale (0-3), Reims a parfaitement réagi après une première période timorée face à Lyon le week-end dernier. Rentrés au vestiaire avec un retard d’un but, les Rémois sont revenus avec de bien meilleures intentions et ont logiquement obtenu l’égalisation par Diakité samedi dernier (1-1). Luka Elsner s’appuie notamment sur ses Japonais Ito et Nakamura.

En face, le Racing Club de Lens a donc ouvert un nouveau chapitre avec Will Still à sa tête. En championnat, les Sang et Or se sont montrés solides pendant de longues semaines mais ont ensuite perdu des rencontres importantes face à Lille dans le derby, au Parc des Princes contre le PSG (1-0) et le week-end dernier à Bollaert face à Marseille (1-3). Lors de cette défaite, les Lensois peuvent s’en vouloir car ils ont largement dominé les débats lors des 45 premières minutes sans pouvoir trouver la faille. Ensuite, le club nordiste s’est fait piéger en contres par les Phocéens. Malgré 3 revers lors des 4 dernières journées, les bases sont intéressantes à Lens. Ce vendredi, la bande de Will Still se déplace dans l’optique d’obtenir un résultat en Champagne. Depuis le début de saison, les Lensois ont seulement perdu une fois loin de leur base, au Parc des Princes face à Paris (1-0) et ont souvent signé des nuls. De plus, ce déplacement à Reims réussit souvent à Lens, qui revient régulièrement avec des points (lors des 4 dernières confrontations). Ce duel entre équipes assez proches devrait se solder par un match nul. Comme lors des 2 derniers matchs lensois en déplacement, une rencontre avec moins de 3 buts est possible.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

