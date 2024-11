Will Still réussit son retour à Reims

Reims 0-2 Lens

Buts : Thomasson (23e), Nzola (61e)

Lens sabre le champagne.

Pour son retour à Reims et ses retrouvailles avec Luka Elsner, Will Still renoue avec la victoire après trois défaites sur les quatre derniers matchs, grâce à Thomasson et Nzola, buteurs à Auguste-Delaune en ouverture de la 13e journée de Ligue 1 (0-2). Avec cette cinquième victoire de la saison, Lens monte à la sixième place et rejoint Nice au nombre de points (20) en attendant les autres matchs de la journée. Hormis une intervention de Brice Samba dans chaque période, les Rémois, 9es, n’ont jamais véritablement inquiété le Racing.

Les Sang et Or ont ouvert le score en première période grâce à une belle demi-volée d’Adrien Thomasson à l’entrée de la surface, après un mauvais dégagement rémois ( 0-1, 23e). Les hommes de Will Still ont attendu l’heure de jeu pour faire le break. Trois minutes après avoir manqué le cadre seul face à Yehvann Diouf, Mbala Nzola réussit sa deuxième tentative face au gardien français : un contrôle, une roulette pour se remettre sur son pied gauche et trouver les filets (0-2, 61e).

L’élève a dépassé le maître.

Reims (4-2-3-1) : Diouf – Akieme, Agbadou, Kipré, Buta – Teuma (Diakhon, 66e), Atangana (Fofana, 67e) – Nakamura (Koné, 67e), Munetsi (Moscardo, 81e), Ito – Diakité (Salama, 81e). Entraîneur : Luka Elsner.

Lens (4-2-3-1) : Samba – Medina, Khusanov, Danso, Frankowski – Diouf (El Aynaoui, 46e), Thomasson – Zaroury (Machado, 78e), Fulgini, (Ojediran, 78e) Labeau Lascary (Sotoca, 71e) – Nzola (Chávez, 88e). Entraîneur : Will Still.

