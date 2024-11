« Une vraie remise en question doit être accomplie », estime Luka Elsner après Reims-Lens

Le retour de Will Still en Champagne a laissé des maux de tête aux Rémois.

Ce vendredi, le RC Lens a joliment ouvert la 13e journée de Ligue 1 en s’offrant un succès autoritaire à Reims (0-2), alors que Still revenait en terre connue. Avec une seule victoire lors des six derniers matchs, les Rémois, eux, traversent une période difficile, et Luka Elsner a fini par laisser parler sa colère après le match, face à la presse.

« Inadmissible de passer à côté à ce point »

« C’est l’une des analyses les plus difficiles de ma carrière. Mon équipe a été vide de toute substance, aussi bien physiquement que techniquement et tactiquement. Je m’inclus dans le constat, car j’ai échoué à motiver mes troupes. J’ai l’impression qu’on était en attente de quelque chose pour nous relancer. Or cela n’existe pas dans le foot. On doit créer les conditions pour se révolter. Même les entrants se sont mis au diapason négatif de la soirée. C’est inadmissible de passer à côté à ce point. J’en suis extrêmement désolé pour nos supporters, qui ont fait l’effort de venir dans le froid », a lâché le technicien slovène. Le début de la crise à Reims ? Elsner semble en tout cas ne pas l’exclure : « Si on ne se dit pas les choses et qu’on fait semblant, on ne va pas aller très loin. Une vraie remise en question doit être accomplie. »

Le message est passé.

