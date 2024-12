Un happy ending pour le jeune Australien déçu d’avoir manqué Everton-Liverpool

Les réseaux sociaux font bien les choses, parfois.

Vous avez peut-être vu passer cette histoire sur X ce week-end : un jeune garçon australien de 15 ans avait traversé le monde entier pour se rendre ce samedi à Goodison Park, où devait normalement se dérouler le derby entre Everton et Liverpool, ce qui constituait pour lui un rêve, et son histoire avait attiré l’attention de quelques journaux anglais. Mauvaises conditions météorologiques obligent, la rencontre a finalement été reportée seulement quelques heures avant l’horaire prévu initialement. « J’ai été un peu choqué parce qu’il est très rare qu’un match soit annulé de la sorte. J’étais un peu triste. Je voulais vraiment faire partie de l’histoire. J’ai décidé de venir à la dernière minute et j’étais très excité à l’idée de vivre l’atmosphère du derby à Goodison », a avoué à la BBC celui qui a mis toutes ses économies dans ce voyage.

Tout est bien qui finit bien, Mackenzie Kinsella ne repartira pas bredouille au pays des kangourous, puisqu’il a eu la jolie surprise de recevoir un peu plus tard ce samedi une vidéo de Séamus Coleman, légende d’Everton, qui s’est dit aussi triste pour lui, et l’a invité à venir à l’entraînement des Toffees ce lundi, où il aura vraisemblablement la chance de rencontrer tout l’effectif.

BBC EXCLUSIVE. I can reveal #EFC Captain Seamus Coleman has invited 15 year old fan Mackenzie Kinsella from Australia to Everton's training ground

The teen used his savings to fly from Sydney for the last Merseyside Derby at Goodison but it was postponed. More on @bbcmerseysport pic.twitter.com/1JdOk7YdI6

