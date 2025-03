Fin de saison pour Paulo Dybala

La Roma orpheline de son joyau.

Blessé au genou gauche le week-end dernier lors de la victoire de l’AS Rome contre Cagliari (1-0), Paulo Dybala est indisponible jusqu’à la fin de la saison. Ce jeudi, le club de la Louve a annoncé sur son compte X que son attaquant allait se faire opérer dans les prochains jours pour un « rétablissement optimal ». Un gros coup dur pour l’Argentin, qui bien avant ce verdict médical, avait déjà dû renoncer à sa convocation internationale avec l’Albiceleste.

L’AS Rome (7e de Serie A) devra donc faire sans lui dans la course à une qualification européenne. Pièce maîtresse de l’attaque romaine, Dybala se voit une nouvelle fois rattrapé par ses pépins physiques à répétition, qui l’ont tant perturbé dans ses aventures romaines et turinoises. Sur l’ensemble de sa carrière, l’attaquant de 31 ans a manqué un total de 119 matchs à cause de blessures.

