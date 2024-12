Everton-Liverpool reporté

La der des der attendra.

Le dernier Merseyside derby de l’histoire de Goodison Park n’aura pas lieu ce samedi à 13h30. Le club d’Everton a en effet annoncé le report de la rencontre à une date ultérieure, la faute à des conditions climatiques trop difficiles. « À la suite d’une réunion du Safety Advisory Group à Goodison Park, à laquelle ont assisté les officiels des deux clubs, ainsi que des représentants de la Merseyside Police et du Liverpool City Council ce matin, il a été décidé qu’en raison du risque pour la sécurité dans la zone dû à de fortes rafales de vent, le match d’aujourd’hui devait être reporté pour des raisons de sécurité », a écrit le club dans un communiqué. La 15e journée de Premier League ne débutera donc qu’à 16h, avec un multiplex lors duquel Manchester City défiera notamment Crystal Palace.

Today's Merseyside derby at Goodison Park has been postponed due to adverse weather conditions.

Full details to follow. pic.twitter.com/ikF8iJRTGs

— Everton (@Everton) December 7, 2024