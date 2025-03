Après sa mauvaise gestion de l’attentat sur Mateta, Michael Oliver n’arbitrera aucun match cette semaine

Carton rouge pour Michael Oliver.

Et oui, les sanctions, ce n’est pas que pour les joueurs et les dirigeants. Michael Oliver, arbitre professionnel anglais, n’a été assigné à aucun match cette semaine. Il a été au centre des critiques le week-end dernier en FA Cup après sa décision de ne pas exclure le gardien de Millwall, Liam Roberts, après son attentat sur Jean-Philippe Mateta, qui avait obligé le Français à se faire poser 25 points de suture.

The Athletic indique que des sources à la PGMOL, la fédération des arbitres anglais, ont expliqué que ce choix n’était pas lié à cette décision, mais que les rotations d’arbitres sont usuelles, notamment lorsque l’un d’eux officie en compétitions européennes au cours de la semaine. En effet, Michael Oliver arbitrera le choc allemand entre le Bayern Munich et le Bayer Leverkusen ce mercredi 5 mars en Ligue des champions.

Un abonné à la polémique

Cependant, ce n’est pas la première fois que Michael Oliver suscite la polémique cette saison. C’est lui qui était en charge lors du derby du Merseyside, qui s’est terminé avec trois cartons rouges, dont un pour Arne Slot. C’est également lui qui a exclu Myles Lewis-Skelly en janvier dernier contre Wolverhampton, une sanction contre laquelle Arsenal avait fait appel… et obtenu gain de cause. Que cette mise à l’écart soit indépendante ou non de ses performances, on peut dans tous les cas avancer que Michael Oliver connaît un début d’année 2025 compliqué.

Get well soon Mateta ❤️ pic.twitter.com/W6XHqxUq3h — Sky Sports Football (@SkyFootball) March 1, 2025

Ça fait beaucoup là non ?

Pour Joao Neves, le Paris Saint-Germain est « meilleur » que Liverpool