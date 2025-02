15 matchs de suspension pour Pablo Longoria

C’est l’heure de payer l’addition.

La commission de discipline de la LFP a tranché. L’instance a sanctionné Pablo Longoria de 15 matchs de suspension ferme « de toutes fonctions officielles et d’accès au banc de touche, aux vestiaires des joueurs et des officiels, au terrain, au tunnel et à l’ensemble des couloirs menant à ces zones ». Le président de l’Olympique de Marseille est venu s’expliquer en personne ce mercredi à Paris. Il avait déjà publiquement reconnu être allé trop loin en parlant de corruption lors du match entre Auxerre et l’OM. Insuffisant néanmoins pour s’éviter une fin de saison anticipée. Fabrizio Ravanelli a quant à lui écopé de trois matchs de suspension. Le conseiller sportif avait directement incriminé Jérémy Stinat samedi, jugeant son arbitrage « scandaleux ». Sa sanction prendra effet à partir du 4 mars.

Voilà ce qui se passe quand on touche à la famille.

L’arbitre Jérémie Pignard réagit aux propos de Pablo Longoria