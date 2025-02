Pablo Longoria : « Je tiens à dire qu’il n’y a pas de corruption dans le foot français »

Le calme après la grosse tempête.

Moins de 48 heures après sa colère à l’Abbé-Deschamps et les accusations de « corruption », Pablo Longoria est revenu sur ses propos dans une interview accordée à l’AFP ce lundi. « Je tiens à dire qu’il n’y a pas de corruption dans le foot français », assure le président de l’OM, qui dit « regretter » l’emploi de ce terme.

Je suis très autocritique avec moi-même, je ne peux pas accepter de donner ce type d’image. Un président de club ne peut pas se comporter comme ça. Rien ne justifie la forme et je ne suis pas content de moi-même. Pablo Longoria

« La forme n’était pas appropriée, et ce mot, je le regrette », pose Longoria, qui justifie sa crise de nerfs en pointant « beaucoup de décisions arbitrales sur lesquelles (il) considère que l’OM a été défavorisé », alors que la nomination de Jérémy Stinat pour la rencontre un mois après les évènements lors du match contre Lille avait fait débat.

Un rétropédalage, mais un sentiment d’injustice

« Je suis très autocritique avec moi-même, je ne peux pas accepter de donner ce type d’image. Un président de club ne peut pas se comporter comme ça. Rien ne justifie la forme et je ne suis pas content de moi-même, continue Longoria. Tout le monde m’a bien expliqué la signification du mot corruption en français, parce qu’en espagnol, ça a un sens plus large. Attention, ça ne justifie rien. Mais je n’ai jamais de la vie pensé à quelque chose comme des échanges d’argent ou des transactions financières, jamais je ne me permettrais ça. »

Un rétropédalage attendu après les nombreuses réactions outrées des acteurs du football français, des arbitres aux autres présidents. « Qu’il y ait des choses qui ne sont pas claires et qu’il faut améliorer, oui. Et c’est ce qui m’énerve énormément. On doit améliorer beaucoup de choses pour éviter la confusion, pour tout le monde, explique-t-il. Même si rien ne la justifie, il faut comprendre comment tu arrives à cette colère. Ma première responsabilité, c’est de défendre mon club. Il y a eu cette saison beaucoup de décisions arbitrales sur lesquelles je considère que l’OM a été défavorisé. »

Un peu de sérénité, s’il vous plaît. Enfin.

