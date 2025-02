Auxerre fustige l’attitude de l’OM après la désignation de M. Stinat

Bienvenue dans la cour de récré.

Les polémiques autour de l’arbitrage sont désormais déclenchées avant même les matchs. Responsable d’avoir exclu Medhi Benatia (et Olivier Létang) lors du match de Coupe de France entre l’OM et Lille, Jérémy Stinat a vu le club phocéen se plaindre de le voir désigné pour diriger son prochain match, à Auxerre. Cette plainte n’est pas passée dans l’Yonne. « L’AJ Auxerre s’étonne de la communication et de la polémique déclenchée par l’Olympique de Marseille, a à son tour dégainé l’AJA, à trois jours de la rencontre. Au-delà de ce comportement qu’elle juge inapproprié et contraire aux valeurs qui doivent présider à toute rencontre sportive, l’AJA ne doute aucunement que M. Stinat dirigera ce match avec impartialité et probité, loin d’une quelconque emprise. »

Les Marseillais feraient mieux de s’appliquer à ne pas répéter leur prestation du match aller.

