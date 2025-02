Antoine Kombouaré au soutien du corps arbitral

La présomption d’innocence, une vertu cardinale.

Antoine Kombouaré n’a pas hésité à dire ce qu’il pensait de la polémique qui ne cesse d’enfler entre l’Olympique de Marseille et les arbitres français au micro de DAZN à l’issue de la rencontre entre Nantes et Lens (3-1). « C’est inadmissible ! Quand on accuse, il faut avoir des preuves », a fulminé l’entraîneur des Canaris.

🎙️ | Antoine Kombouaré : "C'est inadmissible ! Quand on accuse, il faut avoir des preuves." Un message fort en soutien au corps arbitral français après les polémiques d'AJA-OM. ⚖️ pic.twitter.com/39bx4kBNdw — DAZN France (@DAZN_FR) February 23, 2025

Des accusations qui indignent

Passablement remonté, le tacticien nantais n’a pas hésité à égratigner Pablo Longoria et le board olympien : « On soutient les arbitres, le corps arbitral, ils font partie du jeu, donc y a même pas de discussions. » Kombouaré a également invectivé le président olympien à fournir des preuves de cette supposée corruption du corps arbitral. Des propos qui risquent de rejaillir dans l’avant-match entre Marseillais et Nantais qui croiseront le fer dimanche prochain en clôture de la 24e journée de Ligue 1.

Le choc de la prochaine journée est déjà lancé !