Nantes se rassure face à Lens

Nantes 3-1 Lens

Buts : Leroux (36e), Simon (SP 60e), Elia (90e+4) pour Nantes // El Aynaoui (SP 65e) pour Lens Expulsion : Nzola (69e) côté lensois

Les Canaris ont relevé la tête.

Après le naufrage à Monaco, Nantes est reparti de l’avant en s’offrant le RC Lens devant son public (3-1). Les coéquipiers d’Anthony Lopes démarrent le mieux cette rencontre et vont faire la différence en première : pour sa première titularisation en Ligue 1, l’espoir Louis Leroux suit bien une tête repoussée par Mathew Ryan et expédie une volée gagnante avant de frapper l’écusson (1-0, 36e).

Mais c’est en seconde période que ce Nantes-Lens bascule dans la folie : alors que Nicolas Pallois touche le poteau, une main de Malang Sarr offre un penalty transformé par Moses Simon quelques minutes plus tard (2-0, 60e). Sur l’engagement, c’est au tour des Lensois de récupérer un penalty pour une nouvelle faute de main de Jean-Charles Castelletto. Neil El Aynaoui réalise un beau contre-pied, Lens est de retour (2-1, 64e). Oui mais voilà, rien ne sourit aux Sang et Or, et sur un geste d’humeur, M’Bala Nzola voit rouge pour avoir balancé le ballon aux pieds de Jérôme Brisard. Si Nantes recule et Lens pousse à dix, sur une ultime action, Meschack Elia pousse le ballon au fond des filets à son tour au bout du temps additionnel (3-1, 90e+4). Un bon bol d’air pour l’équipe d’Antoine Kombouaré, puisque Nantes prend cinq points d’avance sur le barragiste, Saint-Étienne.