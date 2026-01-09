Sept objets que Thomas Frank ferait mieux d’éviter

Obligé de se justifier d’avoir bu un café dans un gobelet Arsenal, Thomas Frank a pu s’apercevoir d’une chose : le diable se cache dans les détails. Le coach de Tottenham a intérêt à se méfier, il n’est pas à l’abri de (re)tomber dans le piège, en témoigne cette liste non exhaustive.

→ Le pendentif gothique A en argent plaqué or

Regarde un peu ce pendentif. Il n’est pas magnifique, ce pendentif ? Très chic, une esthétique qui fera l’unanimité. Argent plaqué or 18 carats, ça ne rigole pas. Le parfait complément du bouquet de fleurs pour la Saint-Valentin. Ok, sa femme s’appelle Nanna, mais tout le monde l’appelle Anna. Ce que le vendeur ne dit pas, c’est que ce bijou vient tout droit… de la boutique officielle d’Arsenal. Enflure !

→ La parure de lit rouge

Être entraîneur, c’est mener une vie de nomade. Autant dire que ce bon vieux Thomas ouvre rarement le placard pour choisir la parure de lit et batailler pendant dix minutes avec une couette qui ne veut pas coopérer. C’est là que le piège peut se refermer : tout juste revenu d’un énième déplacement, en dette de sommeil, le Danois se glisse dans ses draps sans crier gare, les yeux à moitié fermés. Il ferait mieux d’allumer la lumière : la parure rouge qu’on lui avait offerte il y a plusieurs années n’est jamais loin.

→ Un t-shirt de Triple H

TIME TO PLAY THE GAAAAAAME ! La WWE s’affiche tout en haut de la page d’accueil de Netflix ces derniers jours. Après tout, pourquoi pas. Comme c’était mieux avant, Thomas Frank lance, un peu au pif, le Royal Rumble de 2016. Une révélation : entré en 30e position dans le ring, Triple H rafle la mise au bout d’un final haletant en éliminant Roman Reigns puis Dean Ambrose. Pris dans l’engrenage infernal, Thomas Frank déguste d’autres éditions. À chaque fois, ce grand gaillard charismatique de 115 kilos se retrouve à lui faire de l’œil. Un petit t-shirt à porter pendant le jardinage, ça ne fera de mal à personne, hein ? Grave erreur car la chanson d’entrée du Cerebral Assassin est l’un des hits de l’Emirates Stadium. Il faudra se rabattre sur l’Undertaker.

→ Une canette de limonade Mangal x LP10

Thomas Frank est comme tout le monde : il aime les bons restos, mais ça ne l’empêche pas de démonter un fast-food de temps en temps. Aujourd’hui, c’est kebab pendant ses vacances en Allemagne. Oh, ça va ! Que celui qui n’a jamais bavé devant la vitrine lui jette la première pierre ! Bref, Thomas s’enfile un Poldi’s Dürüm et une Pom Box. Sans surprise, l’estomac en prend un coup, donc il finira sa canette de limonade en marchant. Patatras : un paparazzi qui traînait par là le prend en photo. Le zoom x3 est formel, le Danois sort bel et bien de l’un des établissements de Lukas Podolski. Ni plus ni moins que l’homme qui avait donné l’avantage aux Gunners à l’Emirates le 17 novembre 2012, un jour bien sombre dans l’histoire des derbys de Londres (5-2).

→ Une parka Nike

Imperméable, deux poches refermables, une capuche pour parer à tout imprévu climatique : cette parka Nike vous habillera de la tête aux genoux. De quoi séduire n’importe quel frileux en ce rude mois de janvier… STOOOOOOOP !!! Arsène Wenger, ça vous dit quelque chose ? Pas la peine de jouer avec le feu.

🎈 Arsène Wenger, l’homme à la parka la plus longue d’Europe, fête aujourd’hui son anniversaire ! pic.twitter.com/5SLzNngiAS — Dégaine (@DegaineSo) October 22, 2025

→ Une affiche des Goonies

Thomas Frank avait 12 ans quand le film Les Goonies est sorti au cinéma. Forcément, il n’a pas pu passer à côté. Et comme deux tiers des spectateurs qui ont donné leur avis sur AlloCiné, il a certainement pris son pied. Difficile de ne pas retomber dedans, chaque année, quand l’équivalent danois de TFX fait vibrer la fibre nostalgique avec une énième rediffusion qui fera parfaitement le job niveau audiences. Thomas Frank n’est pas si différent de nous, et il a même craqué pour cette superbe affiche, à seulement 25 euros en format A2. Un hommage sobre mais élégant à ce film qui a marqué sa jeunesse, parfait pour décorer son bureau. Malheureusement, personne n’est à l’abri d’une erreur d’impression. Et c’est sa femme qui lui fera remarquer qu’il est écrit The Gooners sur son poster tant aimé. Au moins, les retours sont acceptés pendant 30 jours.

→ Win le chien

Un adorable labrador en peluche, que l’on peut serrer fort dans ses bras et qui est toujours partant pour faire de gros câlins. L’accessoire indispensable pour tout enfant qui n’est pas encore devenu accro à son smartphone. « Ma fille va l’adorer. Fabriqué à partir de polyester recyclé en plus. Attendez… Mais qui est le vicieux qui lui a foutu un canon sous la patte ? On essaie de me piéger, c’est ça ??? De toute façon, je préfère les chats. »

