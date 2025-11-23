Arsenal et Eberechi Eze roulent sur Tottenham

Avec un triplé inscrit par Eberechi Eze et une domination assez nette, Arsenal n’a pas fait dans le suspense lors de la douzième journée de Premier League : les Gunners ont facilement battu Tottenham, et confirment leur leadership au classement avec six points d’avance en tête du championnat. Les Spurs, eux, s’engluent dans le ventre mou.

Arsenal 4-1 Tottenham

Buts : Trossard (36e) et Eze (41e, 46e et 76e) pour Arsenal // Richarlison (55e) pour Tottenham

Manchester City ? Trop irrégulier. Liverpool ? À l’agonie. Manchester United ? Part de trop loin. Chelsea ? Pas encore assez expérimenté. Aston Villa ? Tout de même limité. Tottenham, alors ? Largement inférieur, ce dimanche après-midi l’a encore montré. Et si, finalement, la saison 2025-2026 était (enfin) celle d’Arsenal ? Dans la continuité des belles choses entrevues ces dernières années, les Gunners pourraient profiter des faiblesses des habituels favoris et du manque de concurrence pour remettre la main sur une Premier League qui leur échappe désormais depuis 2004. En tout cas, la rencontre des Canonniers face aux Spurs n’a pas plaidé pour le contraire : à l’occasion de la douzième journée du championnat d’Angleterre, l’équipe de Mikel Arteta a facilement battu le voisin londonien et se retrouve leader du classement avec six points d’avance sur les Blues. À la mi-temps, Declan Rice et ses potes menaient déjà de deux buts…

Trossard en ouvreur, Eze en solitaire

Car dans le premier acte, Arsenal domine Tottenham de la tête et des épaules. La preuve avec Rice, qui manque d’ouvrir le score dès la troisième minute. Finalement, il faut attendre la demi-heure de jeu pour voir les Gunners passer devant : si Vicario stoppe la frappe de Bukayo Saka, le portier ne peut rien face à celle de Leandro Trossard.

EBERECHI EZE FAIT LE BREAK POUR ARSENAL FACE AUX TOTTENHAM HOTSPUR ⚡️ Celui qui a préféré les Gunners aux Spurs cet été s'illustre magnifiquement dans ce derby 🥵#ARSTOT | #PremierLeague pic.twitter.com/Y4Se5h6m1T — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) November 23, 2025

Puis, quelques instants plus tard, Eze fait le break d’un exploit personnel. L’entracte n’est donc pas encore arrivé que le match semble déjà plié, les locaux n’ayant même pas besoin d’accélérer pour faire parler leur évidente supériorité. Simple : avec un peu plus de 30% de possession de balle seulement, les Spurs n’ont réalisé aucun tir (contre huit)…

Le chef-d’œuvre de Richarlison, malgré tout

Au retour des vestiaires, rien ne bouge… si ce n’est les filets des visiteurs, qui encaissent un nouveau pion d’Eze : en forme, la brillante recrue d’Arsenal s’offre en effet un doublé. Dépité et auteur d’un changement offensif durant l’entracte (sortie de Kevin Danso, entrée de Xavi Simons), Thomas Frank ne trouve décidément aucune réponse aux pièges posés par l’adversaire.

RICHARLISON S'OFFRE UN BUT SENSATIONNEL 😱😱 C'est sûrement l'un des buts de la saison, et ça relance peut-être les Spurs face à Arsenal, la suite du match est à vivre sur CANAL+ 🔥#ARSTOT | #PremierLeague pic.twitter.com/5yWXsiwSfQ — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) November 23, 2025

Cela dit, Tottenham réagit enfin à la suite de ce 3-0 particulièrement humiliant : inspiré, Richarlison lobe David Raya de 35 mètres et de superbe manière. Pas suffisant, cependant, pour éviter la défaite. Surtout qu’Eze, en folie, colle carrément un triplé. Englués dans le ventre mou, les Spurs se retrouvent dans une neuvième position peu enviable. Mais après tout, si c’est le futur champion en face…

Arsenal (4-2-3-1) : Raya – Timber, Saliba, Hincapié (Mosquera, 88e), Calafiori (Lewis-Skelly, 90e+2) – Zubimendi, Rice – Saka, Eze, Trossard (Madueke, 78e) – Merino (Nwaneri, 88e). Entraîneur : Arteta.

Tottenham (5-2-2-1) : Vicario – Spence (Porro, 78e), Romero, Danso (Simons, 46e), Van de Ven, Udogie – Palhinha, Bentancur (Sarr, 66e) – Kudus (Johnson, 78e), Odobert (Kolo Muani, 66e) – Richarlison. Entraîneur : Frank.

Revivez : Arsenal-Tottenham (4-1)