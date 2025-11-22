Newcastle se relance contre Manchester City

Newcastle 2-1 Manchester City

Buts : Barnes (63e, 70e) pour les Magpies // Dias (68e) pour les Skyblues

La routourne a tourné.

Après deux revers consécutifs en Premier League, Newcastle est revenu gonflé à bloc de la trêve internationale. Sur leur pelouse de Saint-James-Park, les Magpies se sont offert un petit exploit et le scalp de Manchester City. À la veille du derby de North London, Arsenal peut se frotter les mains : les joueurs de Pep Guardiola restent troisièmes, à quatre longueurs derrière les Gunners.

Disons-le tout de go : les joueurs qu’on attendait sont tous les deux restés muets. Côté Newcastle, Nick Woltemade s’est heurté à trois reprises à Donnarumma, intransigeant, et en face, Erling Braut Haaland court toujours après son 100e but en Premier League et devra se montrer moins imprécis lors de la prochaine journée face à Leeds.

La lumière est finalement venue de Harvey Barnes, l’homme dont le nom rime avec réalisme. Pourtant largement dominateur avec ses 68% de possession, Manchester City finit par craquer à l’heure de jeu sur une reprise d’un pied droit qui réalise le doublé cinq minutes plus tard. La réduction du score de Rúben Dias entre les deux pions des locaux n’aura servi à rien, et les Cityzens tombent à Newcastle pour la première fois depuis sept ans.

De quoi bomber encore plus le torse avant de se déplacer à Marseille mardi prochain.

